Giro d’Italia | San Michele all’Adige-Bormio tra Olimpiadi Tonale e Mortirolo

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia, in programma mercoledì 28 maggio, si snoda tra paesaggi mozzafiato e sfide ciclistiche indimenticabili. Partendo da San Michele all'Adige e dirigendosi verso Bormio, i corridori affronteranno le impervie salite del Tonale e del Mortirolo, imbattendosi in un percorso che unisce bellezza naturale e adrenalina pura, in un'avventura che cattura il cuore degli appassionati.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia riparte oggi, mercoledì 28 maggio, segnando un nuovo capitolo nel grande evento ciclistico. L’itinerario abbandona il Trentino-Alto Adige per dirigersi verso la Lombardia, portando i corridori da San Michele all’Adige fino a Bormio. In questo tratto, il percorso si sofferma in una delle affascinanti sedi delle Olimpiadi Invernali di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Giro d’Italia: San Michele all’Adige-Bormio tra Olimpiadi, Tonale e Mortirolo

