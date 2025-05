Giro d’Italia oggi la 17esima tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi, mercoledì 28 maggio, il Giro d'Italia torna con la sua 17esima tappa, che conduce da San Michele all'Adige a Bormio, attraversando il suggestivo panorama del Trentino-Alto Adige verso la Lombardia. Questo percorso culmina in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, promettendo emozioni e sfide avvincenti. Scopri l'orario, il percorso e dove seguire la tappa di oggi.

(Adnkronos) – Riparte il Giro d'Italia con la 17esima tappa. Oggi, mercoledì 28 maggio, la Corsa Rosa lascia il Trentino-Alto Adige per approdare in Lombardia. Si va da San Michele all'Adige a Bormio, con arrivo in una delle spettacolari sedi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà un tappa di "resistenza", da 155 chilometri,

