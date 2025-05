Giro d’Italia in Brianza | chiusure sulla Milano-Meda attenzione alla tratta per Como

Domani, giovedì 29 maggio, il Giro d’Italia attraverserà la Brianza, causando chiusure temporanee sulla SS35 Milano-Meda. Dalle 13.00 alle 18.30, saranno interessati gli svincoli in uscita sulla carreggiata Nord, in particolare lo svincolo 9 di Binzago e lo svincolo 10. Si consiglia di prestare attenzione e pianificare percorsi alternativi per evitare inconvenienti.

Domani, giovedì 29 maggio, il passaggio del Giro d’Italia interesserà anche la Brianza e comporterà la chiusura temporanea di alcuni svincoli lungo la SS35 Milano-Meda. Dalle 13.00 alle 18.30 verranno chiusi gli svincoli in uscita sulla carreggiata Nord: lo svincolo 9 di Binzago e lo svincolo 10... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Giro d’Italia in Brianza: chiusure sulla Milano-Meda, attenzione alla tratta per Como

Ne parlano su altre fonti

La Brianza si prepara al Giro d’Italia: scuole chiuse e strade blindate; Giro d’Italia in Brianza. Ecco come cambia la viabilità a Cesano Maderno e Desio; Giro d'Italia in arrivo in Brianza, come cambia la viabilità; Quando e dove vedere il Giro d'Italia vicino a Milano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Passa il Giro d'Italia in Brianza: chiude la Milano-Meda - Siamo ormai alla vigilia dell'evento ciclistico più atteso: domani, giovedì 29 maggio, il Giro d'Italia scavalcherà le porte della Brianza fino a Cesano Maderno. 🔗monzatoday.it scrive

Giro d’Italia da Morbegno a Cesano Maderno: orari dei passaggi, strade chiuse e dove vedere lo spettacolo nel Lecchese - Dall’Alto Lario fino alla Brianza, passando per la Valsassina strade chiuse per due ore e mezza. Non è prevista la sospensione delle lezioni, ma per gli studenti la campanella di fine lezioni suonerà ... 🔗Come scrive msn.com

Il Giro d'Italia arriva in Brianza: ecco come cambiano le linee degli autobus - Giovedì 29 maggio 2025, la Brianza si prepara ad accogliere la 18ª tappa del Giro d'Italia, un evento che porterà l’entusiasmo della Corsa Rosa da Morbegno a Cesano Maderno. L’arrivo dei ciclisti comp ... 🔗monza-news.it scrive