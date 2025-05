Giro d’Italia 2025 tappa 18 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro d'Italia 2025 si avvicina al suo epilogo con la diciottesima tappa, in programma il 28 maggio a Bormio. Dopo la vittoria di Isaac Del Toro nella tappa precedente, l'attenzione si concentra ora su un percorso impegnativo e su come l'altimetria potrebbe influenzare le strategie dei favoriti. Scopriamo insieme i dettagli del tracciato, le previsioni di gara e le informazioni sugli orari TV.

Bormio, 28 maggio 2025 – La firma di Isaac Del Toro nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025 e una ultima settimana che si preannuncia entusiasmante. A Bormio vittoria del messicano, che ha rimpinguato, seppur di poco, il proprio primato in classifica, in una tappa che ha visto la crisi di Tiberi, ormai fuori dai giochi, e un ritardo di oltre un minuto per Egan Bernal. Tutti vicini gli altri, con anche i nostri Pellizzari e Caruso a giocarsi un piazzamento in top ten. Dopo due tappe di alta montagna, il Giro d’Italia 2025 riparte da Morbegno per una frazione che dovrebbe consentire al gruppo di rifiatare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2025, tappa 18: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

