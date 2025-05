Giro d’Italia 2025 la tappa di domani Morbegno-Cesano Maderno | percorso altimetria orari tv

Domani, il Giro d’Italia 2025 presenta la tappa di Morbegno-Cesano Maderno, un cruciale passaggio verso la conclusione della competizione. Con il brivido del duello finale per la maglia rosa che tiene tutti con il fiato sospeso, esploriamo percorso, altimetria e orari della tappa, che culminerà con la proclamazione del vincitore a Roma. Scopriamo cosa aspettarci in questo appuntamento imperdibile!

Il duello per la vittoria finale è in corso e la sensazione sembra essere quella di un verdetto che arriverà solamente nelle battute conclusive. Il Giro d'Italia 2025 si avvicina alla sua conclusione e domenica proclamerà il vincitore dell'edizione numero 108 nella passerella finale di Roma. Il gruppo affronta la diciottesima tappa, la Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri. Il disegno del tracciato sembra suggerire una frazione in cui possa esserci spazio per la fuga da lontano degli attaccanti di giornata o, in alternativa, per il penultimo duello tra i velocisti.