Giro d' Italia 2025 la rivincita di Del Toro | Oggi ho sofferto ma con intelligenza

Isaac Del Toro torna in cima al palcoscenico del Giro d'Italia 2025, conquistando la tappa 17 di Bormio dopo una giornata difficile. Con strategia e resilienza, il ciclista ha ribattuto ai suoi rivali, tra cui Richard Carapaz e Simon Yates, dimostrando che la sofferenza di ieri può trasformarsi in trionfo. La corsa continua, e le emozioni sono appena iniziate.

Bormio, 28 maggio 2025 – Ieri i primi 'schiaffoni', oggi la riscossa: Isaac Del Toro si riscatta con gli interessi dopo la giornata no di ieri, vincendo la tappa 17 del Giro d'Italia 2025 e allungando di nuovo su Richard Carapaz, Simon Yates e sugli altri rivali. Ancora presto per mettere un'ipoteca sulla maglia rosa di Roma, ma di certo un segnale forte dopo le prime difficoltĂ .  Le dichiarazioni di Del Toro.  E dire che la giornata del messicano si era aperta con due flash di senso opposto: uno scatto, anche piuttosto sterile, in fase iniziale, e qualche problema sulle rampe piĂą dure del Mortirolo, senza neanche poter contare su una UAE Team Emirates-XRG all'apparenza non in grande spolvero nonostante un Juan Ayuso totalmente alla deriva e con Jay Vine ritirato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, la rivincita di Del Toro: "Oggi ho sofferto, ma con intelligenza"

