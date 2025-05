Giro d’Italia 2025 diciassettesima tappa | tutte le classifiche e le maglie Fortunato dominatore dei GPM

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025 ha visto il messicano Isaac Del Toro trionfare con un attacco decisivo sulla salita di Le Motte, bissando il successo con una fuga finale a pochi chilometri dal traguardo di Bormio. In questo articolo, analizziamo tutte le classifiche e le maglie in palio, con un occhio di riguardo al dominatore dei Gran Premi della Montagna, Fortunato.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025 è stata caratterizzata dall’allungo risolutore del messicano Isaac Del Toro, scattato sulla salita di Le Motte quando mancavano otto chilometri al traguardo di Bormio e poi ripartito a 2 km dall’arrivo dopo che soltanto l’ecuadoriano Richard Carapaz gli aveva risposto. Il capitano della UAE Tour ha rafforzato la maglia rosa. Lorenzo Fortunato è andato in fuga da lontano, a portato a casa tantissimi punti e ha nei fatti messo le mani sulla maglia azzurra di miglior scalatore della Corsa Rosa. Il danese Mads Pedersen indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti e ormai è irraggiungibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, diciassettesima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Fortunato dominatore dei GPM

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mads Pedersen vince la Tappa 13 del Giro d’Italia 2025; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d’Italia 2025, oggi la 14ª tappa Treviso-Nova Gorica: il percorso e dove seguirla in tv; Giro d'Italia 2025: Christian Scaroni vince la tappa 16 con tre italiani sul podio, ritiro per Primoz Roglic. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giro d’Italia 2025: Del Toro vince la 17ª tappa a Bormio e allunga in maglia rosa - Isaac Del Toro trionfa nella 17ª tappa del Giro d’Italia a Bormio e rinforza la sua maglia rosa con una gara da incorniciare ... 🔗Segnala sportal.it

Giro d’Italia, grande prova di forza della maglia rosa. Del Toro vince e convince a Bormio - Il messicano si riprende dopo la mini-crisi di martedì, resistendo agli attacchi di Carapaz e battendolo nettamente sul traguardo. Del Toro allunga sull'ecuadoregno e Simon Yates in classifica general ... 🔗Da msn.com

Giro d'Italia 2025, 17ª tappa San Michele all'Adige-Bormio: Del Toro vince il duello con Carapaz e si conferma in maglia rosa - Dopo le difficoltà di ieri, il giovane messicano reagisce da campione, risponde al rivale ecuadoriano e negli ultimi chilometri sferra l'attacco decisivo che gli fa guadagnare 10'' ... 🔗Come scrive corriere.it