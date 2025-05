Giro d’Italia 2025 Derek Gee | Sulla salita conclusiva mancavano le gambe le ultime due frazioni di montagna saranno brutali

Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) conquista la vittoria, rispondendo alle sfide della tappa precedente. Nonostante le difficoltà, il messicano riesce a guadagnare 10 secondi sull’ecuadoriano Richard Carapaz. Le ultime due frazioni di montagna promettono di essere un vero banco di prova per i corridori, con Derek Gee che ammette di mancare di gambe sulla salita finale.

La diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2025 si conclude con la vittoria della maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), che reagisce dopo le difficoltà della frazione disputata ieri. Il messicano guadagna, grazie anche agli abbuoni, 10 secondi sull'ecuadoriano Richard Carapaz, che lo insegue nella generale con un distacco di 41 secondi. Il corridore del team EF Education EasyPost ha chiuso terzo all'arrivo (+4?) dietro al francese Romain Bardet (Team Picnic PostNL,+4?). Conclude quarto Simon Yates (Team Visma Lease a Bike,+15?) che scala in terza posizione in classifica a 51 secondi dalla maglia rosa.

