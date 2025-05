Giro d’Italia 2025 Del Toro vince la 17esima tappa e resta in rosa

Isaac Del Toro conquista la 17esima tappa del Giro d’Italia 2025 con una straordinaria performance sul Mortirolo, mantenendo la maglia rosa. Il ciclista messicano, dopo aver superato momenti di difficoltà, ha tagliato il traguardo a Bormio con un vantaggio di 10 secondi sugli avversari. Romain Bardet e Richard Carapaz completano il podio, mentre Del Toro esprime la sua gioia per il riscatto ottenuto.

Grande riscatto di Isaac Del Toro sul Mortirolo e nel chilometro finale a Bormio nella 17esima tappa del Giro d’Italia. Il messicano ha vinto la tappa con 10 secondi sugli inseguitori e resta in maglia rosa. Secondo posto per Romain Bardet, terzo Richard Carapaz. “Sono felice, dopo ieri che ho sofferto un po’, anche oggi, ma è una sensazione diversa. Voglio essere sempre così, arrivare alla fine senza niente, ho lavorato con intelligenza. Sono contento per la squadra, devono vincere il più possibile perché lavorano tanto” ha detto il ciclista messicano Giro d’Italia 2025, domenica 1 giugno Papa saluta ciclisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, Del Toro vince la 17esima tappa e resta in rosa

