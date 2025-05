Giro d’Italia 2025 | Del Toro vince a Bormio e resta in maglia rosa

Nella 17esima tappa del Giro d'Italia 2025, Isaac Del Toro si è reso protagonista di un grande riscatto, conquistando la vittoria a Bormio e mantenendo la maglia rosa. Grazie a una performance eccezionale sul Mortirolo e nel chilometro finale, il ciclista messicano ha preceduto i suoi inseguitori di dieci secondi, consolidando la sua leadership nella competizione.

Grande riscatto di Isaac Del Toro sul Mortirolo e nel chilometro finale a Bormio nella 17esima tappa del Giro d'Italia 2025. Il messicano ha vinto la tappa a +10 secondi sugli inseguitori e resta in maglia rosa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato. 🔗continua a leggere

