Giro d’Italia 2025 Del Toro soffre ma rimane in rosa | la classifica aggiornata

La sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025 si rivela decisiva: Isaac Del Toro mantiene la maglia rosa nonostante le difficoltà. La tappa di montagna segna un momento cruciale, con l’uscita di scena di Primoz Roglic e Juan Ayuso, che stravolgono ulteriormente la classifica. Scopriamo gli sviluppi e le nuove dinamiche della competizione.

(Adnkronos) – La sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025 non toglie la maglia rosa a Isaac Del Toro ma modifica la classifica generale. La prima tappa di montagna fa le prime vittime con Primoz Roglic che saluta la corsa dopo l'ennesima caduta e Juan Ayuso (Uae Team Emirates XRrg) che salta. Del Toro soffre ma resiste: il suo vantaggio in classifica scende. CLASSIFICA GENERALE (maglia rosa) 1. Isaac Del Toro in 61h31'56" 2. Simon Yates a 26? 3. Richard Carapaz a 31? 4. Derek Gee a 1'31" 5. Damiano Caruso a 2'40" 6. Egan Bernal a 3'23" 7. Michael Storer a 3'31" 8. Antonio Tiberi a 4'07" 9...