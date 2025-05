Girate due puntate Giorgione porta a CavaRei la sua trasmissione tv

Giorgio Barchiesi, meglio noto come Giorgione, ha portato la sua celebre trasmissione "Giorgione – Orto e Cucina" a CavareI. Con la sua inconfondibile salopette, barba lunga e una passione autentica per la cucina genuina, il noto chef ha conquistato il pubblico di Forlì, dimostrando ancora una volta il suo amore per i prodotti locali e la tradizione culinaria.

Barba lunga, mani ruvide, inconfondibile salopette e una passione autentica per la cucina genuina: Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, è arrivato a Forlì. Il popolare volto di Gambero Rosso Channel, conosciuto per il suo programma cult 'Giorgione – Orto e Cucina', è approdato alla cooperativa sociale CavaRei per raccontare un progetto che profuma di terra, erbe aromatiche e inclusione sociale. Nelle giornate di ieri e lunedì, le telecamere della trasmissione hanno, infatti, seguito la quotidianità della cooperativa nella sua sede a San Leonardo in Schiova, per documentare il progetto 'Insolite essenze', fiore all'occhiello dell'iniziativa agro-sociale forlivese...

Vito e Giorgione in libreria. I due protagonisti di Gambero Rosso Channel insieme a Verona - hanno pure girato due serie crossover, di grande successo: Vito e la famiglia Bicocchi insieme da Giorgione, e poi, a parti invertite, l'oste più amato d'Italia in trasferta a San Giovanni in ... 🔗Riporta gamberorosso.it

