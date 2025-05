Gira armato con una katana fuori le scuole

Un episodio allarmante ha scosso la tranquilla via Ferrara di Caserta, dove un giovane è stato avvistato mentre si aggirava armato di katana nei pressi delle scuole. Con un casco integrale a coprire il volto, il ragazzo ha destato preoccupazione tra gli studenti e i passanti, sollevando interrogativi sulla sicurezza nella zona e sulla gestione di simili comportamenti.

Si aggira per via Ferrara, a Caserta, armato con una katana. E' accaduto nella tarda mattinata, all'uscita delle scuole che sono presenti lungo la strada. Protagonista del gesto un giovane casertano che, con un casco integrale, si sarebbe avvicinato agli studenti brandendo la tipica spada.

