Giovanni Sgroi medico-sindaco arrestato per violenza sessuale non risponde al gip | “Sconvolto non c’entro niente”

Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d'Adda, è stato arrestato il 22 maggio per presunti abusi sessuali su almeno quattro pazienti durante le visite mediche. Interrogato dal giudice, Sgroi non ha risposto, affermando di essere "sconvolto" e di non avere nulla a che fare con le accuse. Il suo legale sostiene la sua estraneità ai fatti, promettendo una difesa articolata.

