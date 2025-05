Giovanni Sgroi il medico – sindaco arrestato sceglie il silenzio | Dobbiamo ancora studiare gli atti

Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d'Adda, si trova attualmente agli arresti domiciliari in seguito a denunce da parte di quattro pazienti. Durante l'udienza, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, come comunicato dal suo avvocato Domenico Chindamo, che ha sottolineato la necessità di esaminare ulteriormente gli atti del caso.

Rivolta d'Adda (Cremona), 28 maggio 2025 – "Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice". Lo riferisce l 'avvocato Domenico Chindamo che cura gli interessi di Giovanni Sgroi, medico ristretto agli arresti domiciliari dopo la d enuncia di quattro sue pazienti che lo hanno accusato di abusi sessuali nonché sindaco del Comune d i Rivolta d'Adda, sospeso dal prefetto di Cremona dopo l'arresto. Ieri mattina alle 12.30 Sgroi accompagnato dall'avvocato si è recato a Milano presso il tribunale, convocato dal Gip Sara Cipolla. "Come avevo detto lunedì – continua l'avvocato – ci siamo accordati per non rispondere...

