Giovani in cerca di lavoro | Alle aziende il compito di guidare l’orientamento

Nel contesto attuale, i giovani affrontano sfide significative nel trovare lavoro. Per affrontare questa problematica, il Mediacenter ospita un convegno in collaborazione con Edoomark, mirato a coinvolgere le aziende nel guidare l'orientamento professionale dei ragazzi. L'iniziativa rappresenta un passo verso una visione innovativa in cui le imprese giocano un ruolo chiave nell'accompagnare i giovani verso opportunità lavorative concrete.

IL PROGETTO. Al Mediacenter con Edoomark un convegno per illustrare l’iniziativa rivolta alle imprese per aiutare i ragazzi a trovare un impiego. Aziende protagoniste di una visione innovativa dell’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Giovani in cerca di lavoro: «Alle aziende il compito di guidare l’orientamento»

