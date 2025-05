Giovani armati di spray rapinavano passanti alla stazione arrestati in sei dopo mesi di paura a Brescia

A Brescia, sei giovani sono stati arrestati dopo mesi di paura e insicurezza causati da rapine violente in prossimità della stazione ferroviaria. Armati di spray, i rapinatori presa di mira i passanti, seminando il terrore. Ora, dopo un’operazione delle forze dell'ordine, è stato imposto un divieto di accesso per un anno, segnando un passo importante nella lotta contro la criminalità giovanile nella città.

Sei giovani arrestati a Brescia per rapine violente nei pressi della stazione ferroviaria. Divieto di accesso per un anno.

