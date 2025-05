Giovani all’estero due su tre sono pronti a tornare in Italia

Un'indagine della Fondazione Studi rivela che due giovani italiani su tre tornati dall'estero nel 2024 intendono rientrare in patria. Con quasi 22.000 rientri su un totale di 53.000, questo fenomeno segna un aumento percentuale rispetto agli anni precedenti, suggerendo un crescente interesse dei giovani verso il ritorno in Italia e le opportunità che il Paese può offrire.

Secondo un’indagine dalla Fondazione Studi nel 2024 sono rientrati quasi 22.000 giovani italiani su un totale di quasi 53.000 rientri, una cifra percentualmente in aumento rispetto al passato... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giovani all’estero, due su tre sono pronti a tornare in Italia

Su questo argomento da altre fonti

Solo un giovane su quattro è andato all’estero perché non ha trovato lavoro in Italia. Due su tre pronti a tornare; Giovani expat, perché i ragazzi lasciano l'Italia: solo 1 su 4 per lavoro; Lavoro, due giovani all’estero su tre sono pronti a tornare in Italia. Ma le retribuzioni basse non aiutano; Lavoro, giovani italiani all’estero: due su tre pronti a tornare.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giovani all’estero, due su tre sono pronti a tornare in Italia - Secondo un’indagine dalla Fondazione Studi nel 2024 sono rientrati quasi 22.000 giovani italiani su un totale di quasi 53.000 rientri, una cifra percentualmente in aumento rispetto al passato ... 🔗Segnala msn.com

Giovani italiani all’estero, due su tre sono pronti a tornare in Patria - giovani italiani all'estero. Nel 2024, secondo i dati Istat, oltre 93.000 giovani italiani tra i 18 e i 39 anni hanno trasferito la propria ... 🔗italiachiamaitalia.it scrive

Lavoro, due giovani all’estero su tre sono pronti a tornare in Italia. Ma le retribuzioni basse non aiutano - È quanto emerge dal nuovo dossier «Giovani all’estero: tra opportunità di lavoro e voglia di crescita», realizzato dalla Fondazione studi consulenti del lavoro e che sarà presentato a Genova nel corso ... 🔗italiaoggi.it scrive

LAVORO POVERO, VISENTIN:«DENATALITA' E FUGA ALL'ESTERO DEI GIOVANI LE CONSEGUENZE» | 03/10/2023