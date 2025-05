giovane cantante fermato a milano con sostanze illegali

Un episodio di grande impatto ha scosso il quartiere San Siro di Milano, dove un giovane cantante è stato arrestato con sostanze illegali. L'operazione di polizia, avvenuta durante un controllo di routine in via San Giusto, ha portato al fermo di due ragazzi, accendendo i riflettori su una situazione preoccupante che coinvolge il mondo della musica e della gioventù.

Un arresto movimenta il quartiere San Siro di Milano. Nella tarda mattinata di ieri, le strade di questa zona sono state il palcoscenico di un’operazione di polizia che ha portato al fermo di due giovani. Durante un controllo di routine in via San Giusto, intorno alle 12.30, gli agenti hanno trovato in loro possesso più di mezzo chilo di hashish (507 grammi per l’esattezza), insieme a sette grammi di marijuana e circa 1700 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Processo immediato per spaccio. La quantità di droga e denaro rinvenuta ha portato all’immediato arresto dei due per detenzione ai fini di spaccio, con il processo per direttissima fissato per oggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it