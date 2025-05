Giovane annegato all’Accesa Raccolti 4mila euro per il rimpatrio

L'amministrazione comunale di Massa Marittima esprime gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, ammontante a 4.000 euro, destinata al rimpatrio della salma di Saber Mohamed Ahmed. Il giovane egiziano ha tragicamente perso la vita il 1° maggio presso il Lago dell'Accesa, un gesto di solidarietà che testimonia l'unione della comunità in momenti di difficoltà.

MASSA MARITTIMA L’amministrazione comunale di Massa Marittima ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Saber Mohamed Ahmed, il giovane di origine egiziana deceduto lo scorso 1° maggio presso il Lago dell’Accesa. Il Comune, nei giorni immediatamente successivi alla tragica vicenda, aveva aperto un conto corrente dedicato, in risposta all’appello e alla volontà manifestata da alcuni cittadini di contribuire attivamente alle spese per il rimpatrio della salma. La famiglia del ragazzo infatti aveva espresso il desiderio di riportare il corpo del proprio congiunto in patria... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane annegato all’Accesa. Raccolti 4mila euro per il rimpatrio

