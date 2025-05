Giostra Camaro e Mangialupi come basi operative della criminalità organizzata | gli affari con la ' ndrangheta e l' ombra del clan Santapaola

L'articolo esplora il ruolo delle "giostra camaro" e "mangialupi" come basi operative della criminalità organizzata a Messina e provincia. Attraverso la relazione annuale della Direzione Investigativa Antimafia, si delinea un panorama complesso, caratterizzato da affari con la ndrangheta e l'influenza del clan Santapaola, rivelando le dinamiche delle matrici criminali locali in un territorio vasto e sfaccettato.

Un territorio vasto e complesso anche dal punto di vista della criminalità organizzata. Questa la fotografia di Messina e provincia che emerge dalla relazione annuale della Direzione Investigativa Antimafia. In riva allo Stretto il territorio è gestito da "autonome matrici criminali locali"... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Giostra, Camaro e Mangialupi come basi operative della criminalità organizzata: gli affari con la 'ndrangheta e l'ombra del clan Santapaola

