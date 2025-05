giornate di ferie pagate di più i lavoratori vincono anche in appello

La Corte di Appello ha confermato il diritto dei lavoratori Trenitalia a giornate di ferie pagate di più, sostenendo la decisione del giudice di Spoleto. Questo importante risultato, ottenuto grazie ai ricorsi patrocinati dalla Fit-Cisl Umbria e dall'avvocato Alessandra Torti, rappresenta una vittoria significativa per i dipendenti del settore ferroviario, riconoscendo il valore dei loro diritti.

La Corte di Appello ha confermato quanto già stabilito a settembre scorso dal giudice del lavoro di Spoleto, Marta D'Auria, in riferimento ai ricorsi di alcuni dipendenti Trenitalia (capotreno e macchinisti) patrocinati dalla Fit-Cisl Umbria e assistiti dall'avvocato Alessandra Torti. I lavoratori, in base a una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, avevano rivendicato che "il riconoscimento economico delle giornate di ferie non sia calcolato con il metodo forfettario come da contratto nazionale di riferimento ma considerando, invece, tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che incombono sul dipendente in forza del suo contratto collettivo"...