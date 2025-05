Giornata nazionale Antiracket per dire no al pizzo | l' Ars vota il 10 gennaio in memoria di Libero Grassi

Il 10 gennaio potrebbe presto diventare una data simbolo della lotta al racket e alla criminalità organizzata. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato oggi una legge-voto per chiedere al Parlamento nazionale l’istituzione della Giornata nazionale Antiracket, in memoria di Libero Grassi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

