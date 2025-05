Giorgia Meloni riceverà Emmanuel Macron martedì 3 giugno a Roma

Martedì 3 giugno, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, incontrerà a Roma il presidente francese, Emmanuel Macron. L'incontro, previsto secondo fonti di Palazzo Chigi, si concentrerà su temi chiave dell'agenda bilaterale, segnando un momento importante nelle relazioni tra Italia e Francia.

Martedì 3 giugno, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Roma il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per un incontro di lavoro. Al centro del colloquio, viene spiegato, i principali temi dell’agenda bilaterale, europea e internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giorgia Meloni riceverà Emmanuel Macron martedì 3 giugno a Roma

Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia: nel fuorionda «fulmina» i collaboratori – Il video - Giorgia Meloni ha mostrato segni di frustrazione durante un recente vertice con la Grecia, rivelando la sua impazienza in un fuorionda che ha sorpreso i collaboratori. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Meloni riceve Macron martedì a Roma; I leader Ue chiamano Trump, questa volta c’è anche Meloni: cosa si sono detti sull’Ucraina; Donald Trump, ho informato anche Giorgia Meloni: il piano per la pace | .it; La telefonata tra Donald Trump, Giorgia Meloni e i Volenterosi: «Subito il cessate il fuoco in Ucraina». 🔗Cosa riportano altre fonti