Gioco divertimento e sport Tante le opportunità sul territorio

Scopri le numerose opportunità di centri estivi nella Piana, pensati per garantire divertimento e sport ai bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, con un'estensione fino a 23 anni per le persone con disabilità. I comuni offrono voucher per le famiglie con ISEE fino a 30 mila euro, assegni che saranno distribuiti in modo proporzionale. Non perdere l'occasione di vivere un'estate indimenticabile!

Tante le oppurtunità di centri estivi nella Piana, dove tutti i comuni mettono a disposizione i voucher per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro e figli in fasce di età che vanno dai 3 ai 14 anni (l’età è estesa a 23 anni per persone con disabilità). I ‘bonus’ saranno assegnati in maniera proporzionale in base al reddito Isee e possono essere chiesti solo in via telematica. Partiamo da Capannori dove Le le società capannoresi accreditate a svolgerei centri estivi sono Animatamente Capannori, il centro ippico Samarcanda di Tassignano, Estate giovani, Fonte del Sorriso (Castelvecchio di Compito), Gym Star, Naturalmentebimbi, Nuova Cobra Marlia, Sport & Fun che offrono molte e variegate opportunità di gioco e svago... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gioco, divertimento e sport. Tante le opportunità sul territorio

