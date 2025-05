Giochi da tavolo di ruolo realtà virtuale e investigazioni a Carpi con Playtime

Sabato 31 maggio, Carpi si trasforma nel paradiso dei giochi con "Playtime. A Carpi è tempo di giocare". Dalle 18, il Cortile d’onore del Castello e le sale di Palazzo dei Pio ospiteranno una varietà di attività ludiche, dai giochi da tavolo di ruolo a esperienze immersive in realtà virtuale, offrendo divertimento per tutte le età e tutti i gusti. Un evento imperdibile per gli appassionati di giochi e socializzazione!

Sabato 31 maggio si gioca in piazza Martiri, nel Cortile d’onore del Castello e nelle sale di Palazzo dei Pio. Alle 18 prende il via, infatti, la prima edizione di “Playtime. A Carpi è tempo di giocare”, la manifestazione che propone giochi per tutte le età e tutti i gusti, dai giochi da tavolo a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Giochi da tavolo, di ruolo, realtà virtuale e investigazioni a Carpi con "Playtime"

Se ne parla anche su altri siti

Udine, si gioca! Il 24 maggio la città si trasforma, giochi per tutti i gusti con 70 realtà del territorio; The Magnus Archives RPG – Guardare nell’Abisso, Giocarci Dentro – Recensione; Alle radici di Play: «Così è nato il maxi festival»; Call of Cthulhu Il direttore creativo dà i suoi consigli per la progettazione di giochi di ruolo. 🔗Cosa riportano altre fonti