Giochi avventure e sorprese | il centro commerciale si trasforma in ' safari' con le mascotte della savana

Sabato 31 maggio, dalle 16 alle 19, il centro commerciale Le Maioliche di Faenza si trasforma in un emozionante "Safari Park". Un pomeriggio dedicato a giochi, avventure e sorprese per bambini e famiglie, con l'opportunità di incontrare le mascotte della savana, immortalando momenti unici con fotografie Polaroid e tanto altro. Un evento imperdibile per vivere la magia della savana senza lasciare la città !

