Ginnastica italiana da leggenda | il racconto del CT Enrico Casella

In questa puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani dialoga con Enrico Casella, commissario tecnico della Nazionale femminile di ginnastica artistica. A pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024, Casella ripercorre i successi storici della squadra, evidenziando il trionfo di Vanessa Ferrari, che ha regalato all'Italia il suo primo oro mondiale. Un racconto di passione, determinazione e ambizione nel mondo della ginnastica.

In questa nuova puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani incontra Enrico Casella, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di ginnastica artistica, protagonista assoluto dei trionfi azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver guidato Vanessa Ferrari al primo oro mondiale della storia italiana nella ginnastica, Casella ha fatto la storia anche ai Giochi Olimpici con un bottino senza precedenti: Argento a squadre Bronzo alla trave con Manila Esposito Oro alla trave con Alice D’Amato Una carriera costruita con metodo e passione, da tecnico d’élite con una formazione in ingegneria nucleare e un passato da rugbista di Serie A. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica italiana da leggenda: il racconto del CT Enrico Casella

