Ginnastica artistica l’Italia sogna nella gara mista agli Europei | Esposito-Casali sulle orme olimpiche

L'Italia si prepara a brillare nella nuova prova a squadre miste di ginnastica artistica, che fa il suo debutto agli Europei. Con l'inclusione di questa disciplina anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, il CIO segna un passo importante verso l'equità di genere. Scopri come la Polvere di Magnesio sta trasformando il panorama sportivo e le ambizioni azzurre in vista delle prossime competizioni.

Una nuova gara ha fatto capolino nell’universo della Polvere di Magnesio: la prova a squadre miste, che il CIO ha addirittura deciso di inserire alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tra tre anni questo neonato evento assegnerà medaglie a cinque cerchi, al pari dei team event di genere, dei concorsi generali individuali e delle singole specialità. Il format dettagliato è ancora da definire in maniere ufficiale e sarà da perfezionare, ma un assaggio lo avremo oggi pomeriggio agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Sarà la rassegna continentale in corso di svolgimento a Lipsia (Germania) a tenere a battesimo la gara a coppie miste... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, l’Italia sogna nella gara mista agli Europei: Esposito-Casali sulle orme olimpiche

