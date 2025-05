Ginnastica artistica la Nuova Virtus brilla campionati italiani Libertas

La Nova Virtus ha conquistato i campionati italiani Libertas di ginnastica artistica, brillando con le sue dieci giovani atlete di età compresa tra 8 e 16 anni. La competizione, tenutasi a Cesenatico, ha visto la squadra impegnarsi con passione e abilità nei cinque attrezzi, portando a casa risultati straordinari. Scopriamo insieme i momenti salienti di un evento che ha regalato gioia e orgoglio alla società.

La Nova Virtus può davvero sorridere dopo aver disputato gli ultimi campionati italiani Libertas di ginnastica artistica. La società a Cesenatico ha schierato dieci atlete di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. Una squadra che si è cimentata nei cinque attrezzi della disciplina sportiva: corpo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Ginnastica artistica, la Nuova Virtus brilla campionati italiani Libertas

