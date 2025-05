Ginnastica artistica debutta la gara a coppie miste agli Europei! Definita la coppia dell’Italia | primi in qualifica!

La ginnastica artistica si prepara per un importante debutto agli Europei 2025 con la novità della gara a coppie miste. Mercoledì 28 maggio, l'Italia, prima in qualifica, si presenterà con una coppia di talenti pronta a brillare. Questa prova, inedita nella rassegna continentale, potrebbe aprire la strada alla sua inclusione nelle future Olimpiadi, segnando un passo evolutivo per questo sport.

Mercoledì 28 maggio andrà in scena l'attesissima gara a coppie miste agli Europei 2025 di ginnastica artistica: si tratta di una novità assoluta nella rassegna continentale, dove si prenderanno le misure di questa prova che, magari con qualche accortezza e modifica, sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Considerando che questo evento assumerà i connotati a cinque cerchi tra tre anni bisognerà prestare molta attenzione a quello che succederà sulla pedana di Lipsia (Germania). Dopo le qualificazioni disputate tra lunedì e martedì si sono delineati i binomi che ogni Nazione potrà schierare: per determinare le coppie, infatti, si sono presi in considerazione i risultati dei turni preliminari, dunque i direttori tecnici non hanno avuto la facoltà di selezione un uomo e una donna in base a criteri personali...

