gimbe i giovani sanno pochissimo del ssn ignorati anche gli screening oncologici gratuiti

Un recente studio evidenzia la scarsa conoscenza dei giovani italiani riguardo il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e gli screening oncologici gratuiti. La mancanza di informazioni adeguate da parte dello Stato mette a rischio la salute di una generazione che non riconosce l'importanza di questi strumenti essenziali. È fondamentale sviluppare azioni efficaci per educare e sensibilizzare i ragazzi sul valore della sanità pubblica.

I giovani italiani non conoscono il funzionamento del sistema della sanità pubblica nel loro Paese. O meglio, lo Stato non mette in campo le azioni necessarie per far sì che uno studente, arrivato agli ultimi anni delle scuole superiori, abbia gli strumenti adeguati per riconoscere il valore della sanità pubblica. Oltre la metà dei ragazzi, infatti, non sa cosa sia il ticket, ovvero la quota che i cittadini versano per contribuire alle spese del Ssn. Il 20% non conosce il suo medico di famiglia. L'82% non ha mai usato il Fascicolo sanitario elettronico, né per sé né per un suo parente, mentre poco più del 50% sa quali siano gli screening oncologici gratuiti.