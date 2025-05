Gigante il punto che fulmina Tstisipas | apoteosi Italia al Roland Garros

Matteo Gigante, talento romano di soli 23 anni, firma una delle più grandi sorprese del Roland Garros 2025 battendo Tsitsipas in quattro set e avanzando al terzo turno. Questa vittoria storica aggiunge un nuovo capitolo emozionante nel tennis italiano, dimostrando il talento e la determinazione del giovane protagonista.

Un italiano firma quella che forse sarà ricordata come la più grande sorpresa del Roland Garros 2025: il romano Matteo Gigante avanza al terzo turno a Parigi battendo il greco Stefanos Tsitsipas in quattro set, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 in tre ore e otto minuti. Da una parte il 23enne numero 167 al mondo proveniente dalle qualificazioni, dall'altra il numero 20 del ranking Atp e del seeding, specialista della terra rossa. Insomma, una impresa da raccontare ai nipoti e arrivata sui prestigiosi campi parigini del Bois de Boulogne, secondo slam stagionale. Ora il classe 2002 se la vedrà contro l'americano Ben Shelton, avanzato senza giocare in virtù del ritiro del francese Hugo Gaston. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gigante, il punto che fulmina Tstisipas: apoteosi Italia al Roland Garros

