GIGANTE! Capolavoro di Matteo | supera l’ex finalista Tsitsipas e plana al 3 turno del Roland Garros!

Matteo Gigante conquista il terzo turno del Roland Garros con un'impresa straordinaria, superando l'ex finalista Stefanos Tsitsipas. Sul Court Simonne Mathieu, il talento romano riporta alla ribalta il suo potenziale, eliminando un avversario temibile che ha brillato in passato. Questo successo segna una svolta cruciale nella carriera di Gigante, proiettandolo verso nuove vette nel prestigioso torneo.

Matteo Gigante compie l’impresa della vita, almeno fino a questo momento della sua carriera. Il romano piazza il colpo sul Court Simonne Mathieu eliminando Stefanos Tsitsipas, che al Roland Garros andò avanti di due set in finale contro Novak Djokovic nel 2021 e ancora solo due anni fa era all’ultimo atto a Melbourne. 6-4 5-7 6-2 6-4 il punteggio che manda il classe 2002 a sfidare l’USA Ben Shelton al terzo turno: in palio c’è presumibilmente Carlos Alcaraz, Damir Dzumhur permettendo. E continua la crisi del greco a livello Slam: da Wimbledon 2024 non va al di là del secondo turno. Per tutta la prima mezz’ora buona Gigante regge con una discreta tranquillità sia il peso del terzo campo per importanza che il peso del nome di Tsitsipas, nonché la sfida sul rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GIGANTE! Capolavoro di Matteo: supera l’ex finalista Tsitsipas e plana al 3° turno del Roland Garros!

