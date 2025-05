Gigante al 3 turno Roland Garros Tsitsipas ko in 4 set

Matteo Gigante conquista il terzo turno del Roland Garros 2025, sorprendente il finalista dell'edizione 2021 Stefanos Tsitsipas in quattro set. Il giovane tennista romano, attualmente numero 167 ATP, esprime la sua gioia per il traguardo raggiunto: "Sono felicissimo, ho lavorato tanto per ottenere questi risultati". Una vittoria che segna un'importante pietra miliare nella sua carriera all'esordio negli Slam.

"Sono felicissimo, ho lavorato tanto per ottenere questi risultati", le parole del romano PARIGI (FRANCIA) - Matteo Gigante vola al terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista romano, all'esordio Slam e numero 167 Atp, elimina in quattro set il finalista dell'edizione 2021 e ventesima testa di serie Stefanos Tsitsipas.

