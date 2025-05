Giffoni 55 al via il 17 luglio con il nuovo film di Michela Andreozzi

Dal 17 al 26 luglio, Giffoni Valle Piana ospiterà la 55esima edizione del festival di Giffoni. La manifestazione si aprirà con l'anteprima nazionale del film "Unicorni" di Michela Andreozzi, promettendo un'edizione ricca di emozioni e nuove scoperte cinematografiche. Preparati a una settimana all'insegna del cinema e della creatività!

Ad alzare il sipario sulla sezione cinema della 55esima edizione del festival di Giffoni, sarà l'anteprima nazionale di Unicorni, il nuovo film di Michela Andreozzi. Il 17 luglio prenderà il via la 55a edizione del festival di Giffoni, in programma fino al 26 luglio a Giffoni Valle Piana (SA): in calendario 20 eventi tra anteprime

