Gibbs e il suo passato in ncis | origini svelano tutto ciò che c’è da sapere

La serie NCIS: Origins si configura come un approfondimento sulle origini del celebre personaggio di Leroy Jethro Gibbs, offrendo agli appassionati uno sguardo dettagliato sulla sua storia passata. La narrazione si impegna a rispettare fedelmente il canone della saga originale, mantenendo coerenza con gli eventi e i personaggi già noti ai fan. In questo contesto, l’attenzione degli autori è rivolta a integrare elementi che siano in linea con le preesistenti linee temporali e narrazioni dell’universo NCIS. l’importanza del rispetto del canone nella produzione. Secondo quanto dichiarato dai responsabili della serie, in particolare dalla co-showrunner Gina Lucita Monreal, la coerenza con il canone rappresenta un elemento fondamentale nel processo creativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it