Gianni Morandi foto con l’occhio coperto | fan preoccupati

Gianni Morandi ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan dopo aver condiviso su Instagram una foto con l'occhio coperto durante una visita oculistica. I messaggi di apprensione si sono moltiplicati, con i sostenitori che sperano in notizie rassicuranti sulla sua salute. Scopriamo le reazioni dei fan e il contesto di questo gesto che ha colpito il cuore del pubblico.

Bologna, 28 maggio 2025 - Gianni Morandi posta una foto su Instagram durante una visita oculistica: scatta l'apprensione tra i fan. "Che è successo Gianni? Spero nulla di grave un abbraccio", scrive uno preoccupato; "non farci brutti scherzi mi raccomando. Ti vogliamo in forma, come d'altronde sei sempre". Ma l'eterno ragazzo fa subito chiarezza e rassicura i follower: " Check up all’occhio sinistro, con il dottor Pizzino, oculista. Tutto bene". La vita sui social: dal Bologna agli spettacoli. Nella foto il cantante bolognese appare con un occhio coperto con una conchiglia rigida trasparente, ma è sorridente e per niente preoccupato al fianco del dottor Pizzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi, foto con l’occhio coperto: fan preoccupati

