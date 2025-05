Gianni Bruscagin | chi è il supertestimone di Garlasco e cosa ha detto ancora a Le Iene sull' omicidio di Chiara Poggi

Gianni Bruscagin, noto come il "supertestimone" di Garlasco, ha recentemente parlato nuovamente a Le Iene sul controverso omicidio di Chiara Poggi. Per la prima volta, ha deciso di rivelare la sua identità, nella speranza di dare maggiore credibilità alle sue dichiarazioni, che erano già state presentate in procura a Pavia. Scopriamo insieme chi è e cosa ha raccontato.

Gianni Bruscagin è il "supertestimone" di Garlasco. L'uomo, diventato noto per le sue rivelazioni a Le Iene (che hanno poi riferito i suoi racconti in procura a Pavia), ha deciso di mostrare il suo volto per la prima volta. Per avvalorare la sua testimonianza, uscendo dall'anonimato, e per...

