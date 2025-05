Gianni Bergamelli | Con uno spettacolo racconto il bar cuore di un paese

Gianni Bergamelli si propone di raccontare il bar come il cuore pulsante di Nembro, un luogo che trascende la semplice funzione di ristorazione. Questo spettacolo mette in luce il bar come fulcro sociale della comunità , dove si intrecciano storie, si condividono opinioni e si formano legami. Un tributo all'importanza di questi spazi nel tessuto sociale del paese, un vero e proprio punto di incontro per tutti.

Nembro. Il bar costituisce il cuore di un paese. Non è solamente un luogo dove bere o mangiare qualcosa, ma un punto di riferimento, un cuore pulsante della comunità , uno spazio d'incontro e ritrovo in cui si condividono storie, si scambiano pareri e si coltivano amicizie. Non è una novità : in parecchie località , negli ultimi anni, queste attività si stanno assottigliando, ma da sempre rappresentano preziosi presidi per la socialità e la vitalità del territorio, soprattutto nei piccoli centri della provincia. Da questo presupposto ha preso forma lo spettacolo "Bar Centrale – Il bar dove il cliente ha sempre torto", che racconta uno dei luoghi fondamentali di aggregazione nella comunità nembrese, come in tutte le altre località

