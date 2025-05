Gianmarco Tognazzi al Moa di Caltignaga per una serata tra cinema ed enogastronomia

Il 22 maggio, il ristorante Moa di Caltignaga ha ospitato una serata speciale all'insegna del cinema e dell'enogastronomia, con Gianmarco Tognazzi come ospite d'onore. L'attore, figlio del leggendario Ugo Tognazzi, ha intrattenuto il pubblico con storie affascinanti e aneddoti sul mondo del grande schermo, regalando un'esperienza unica tra gusto e nostalgia.

Una serata tra cinema e sapori quella andata in scena lo scorso 22 maggio al ristorante Moa di Caltignaga, in cui l'ospite speciale è stato Gianmarco Tognazzi. L'attore romano, figlio del grande Ugo, ha saputo intrattenere il pubblico con racconti divertenti e aneddoti legati sia al mondo del... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Gianmarco Tognazzi al Moa di Caltignaga per una serata tra cinema ed enogastronomia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gianmarco Tognazzi, chi è la moglie Valeria Pintore: “È arrivata quando non ci speravo più” - Gianmarco Tognazzi, la moglie è Valeria Pintore, che l’ha reso madre di Andrea Viola e Tommaso Ugo nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008. Gianmarco Tognazzi, il no della moglie Stasera l’attore ... 🔗Riporta metropolitanmagazine.it

Gianmarco Tognazzi, chi sono la moglie Valeria Pintore e i figli Andrea Viola e Tommaso Ugo - Valeria Pintore è nota al pubblico per essere la moglie di Gianmarco Tognazzi, attore, conduttore e figlio di Ugo Tognazzi. Si sa poco circa la famiglia della donna se non il nome del padre ... 🔗Come scrive msn.com

Gianmarco Tognazzi: “Il successo al cinema? Ho un grande rimpianto”/ Poi la gaffe in aereo con Berlusconi… - Gianmarco Tognazzi, ospite a BellaMà, racconta a Pierluigi Diaco un suo grande rimpianto che riguarda il mondo del cinema e com’è cambiato negli anni. “Io credo che tra ieri e oggi si parli ... 🔗Secondo ilsussidiario.net