Giampietro Pd sulla manovra da 3 milioni | Soldi per gli eventi ma niente scuolabus e zero euro per i nidi

Giampietro (PD) critica la manovra da 3 milioni di euro della giunta Masci, evidenziando che, nonostante i fondi per eventi come la Notte dei Serpenti, mancano risorse per importanti servizi scolastici. Nessun finanziamento per gli scuolabus e zero euro destinati ai nidi, smontando così le promesse fatte alle famiglie pescaresi in tema di istruzione e supporto per i più piccoli.

“Sono bastati pochi giorni per smontare le promesse della giunta Masci alle famiglie pescaresi in tema di scuola pubblica. Nella manovra di 3 milioni di euro che la giunta Masci porta domani in consiglio comunale ci sono 105 mila euro per la Notte dei Serpenti e 100 mila euro per il semi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Giampietro (Pd) sulla manovra da 3 milioni: "Soldi per gli eventi, ma niente scuolabus e zero euro per i nidi"

