Giallo nel Tevere | cadavere di una donna riemerge dal fiume

Una macabra scoperta ha scosso la zona di Fiumicino: il cadavere di una donna è riemerso dal Tevere, in evidente stato di decomposizione. I carabinieri stanno indagando sul caso, avvenuto in serata il 27 maggio, presso via Pal Grande. Le autorità stanno ora cercando di fare luce sulla tragica vicenda e sull'identità della vittima.

Giallo nel Tevere. Il cadavere di una donna è affiorato dal fiume. Una macabra scoperta sulla quale stanno indagando i carabinieri. Il corpo, in evidente stato di decomposizione, è stato notato all'altezza di via Pal Grande, nel comune di Fiumicino, nella serata di martedì 27 maggio. Intorno... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giallo nel Tevere: cadavere di una donna riemerge dal fiume

