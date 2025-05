Ghiacciaio precipita sul villaggio | tutte le case sepolte

Un'improvvisa frana di ghiaccio ha devastato un villaggio, seppellendo tutte le abitazioni e generando una scossa sismica di 2.9 gradi, secondo il servizio sismologico svizzero. Le autorità , in stato di emergenza, hanno annullato una conferenza stampa programmata per fornire aggiornamenti sulla situazione critica in corso. La comunità è sotto shock, mentre si avviano le operazioni di soccorso e valutazione dei danni.

La frana è stata talmente intensa da provocare una scossa sismica pari a 2.9 gradi sulla scala Richter, come rilevato dal servizio sismologico svizzero. Le autorità hanno annullato una conferenza stampa prevista per le 16 per concentrarsi sull' emergenza in corso e hanno annunciato un primo aggiornamento ufficiale alle ore 19. Secondo quanto riportato dall'emittente RSI, non si registrano feriti o vittime, grazie alla tempestiva evacuazione delle settimane precedenti. Tuttavia, le spaventose immagini e i video che arrivano dal luogo mostrano una scena drammatica: una valanga di rocce e ghiaccio che si è abbattuta con violenza sulla valle, ostruendo anche il corso del fiume Lonza, affluente del Rodano.

Un boato e l'enorme ghiacciaio precipita a valle, villaggio sepolto in Svizzera: il video impressionante - Un evento catastrofico ha colpito la Svizzera, quando il ghiacciaio Birch si è staccato dalla montagna, provocando una frana devastante che ha sepolto il villaggio di Blatten sotto una massa di fango e detriti.

