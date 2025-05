Ghiacciai e cambiamento climatico al Civico Planetario con il ricercatore Georg Kaser

Venerdì 30 maggio, alle 21, il Civico Planetario di Modena ospiterà l'incontro "Ghiacciaio caldo" con il noto glaciologo Georg Kaser. Durante l'evento, Kaser illustrerà l'importanza dei ghiacciai come indicatori del cambiamento climatico, evidenziando il loro ruolo cruciale nel monitorare le trasformazioni ambientali in corso. Un'opportunità imperdibile per approfondire la relazione tra ghiacciai e clima.

12 Aprile 2025 Ghiacciai e Cambiamento Climatico