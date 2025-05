Get Schooled la nuova serie Netflix tratta da un webtoon rischia la censura prima di essere rilasciata

"Get Schooled", la nuova serie Netflix ispirata a un popolare webtoon, sta già sollevando polemiche e rischi di censura prima del suo debutto. Con la piattaforma nota per adattamenti audaci, le critiche si intensificano mentre il pubblico attende la versione live-action di questa storia provocatoria. Scopri cosa c'è dietro la tempesta mediatica e le aspettative sul nuovo titolo.

Netflix non è nuova all'adattamento di contenuti audaci e provocatori, ma la sua prossima serie, Get Schooled, sta già affrontando forti critiche prima ancora di andare in onda. Get Schooled, di cui presto verrà rilasciato l'adattamento live-action del webtoon coreano, è al centro di una bufera in Corea del Sud. La Korean Teachers and Education Workers Union ha chiesto la cancellazione della serie, accusandola di promuovere la violenza e di dipingere in modo distorto e offensivo il ruolo degli insegnanti. La polemica solleva interrogativi sul confine tra libertà creativa e responsabilità sociale... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Get Schooled, la nuova serie Netflix tratta da un webtoon, rischia la censura prima di essere rilasciata

