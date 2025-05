Gerri replica ultima puntata su Rai Premium | quando rivedere le repliche della fiction con Giulio Beranek

Scopri tutto su "Gerri", la nuova fiction di Rai 1 che ha catturato il pubblico. Con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, la serie segue le avventure dell'ispettore Gregorio Esposito, un poliziotto rom con un passato enigmatico. Scopri quando rivedere le repliche dell'ultima puntata su Rai Premium e non perdere dettagli sulle avvincenti indagini di Gerri!

Gerri replica, quando rivedere la fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani. Gerri arriva su Rai 1. La serie segue le indagini dell’ispettore Gregorio Esposito, detto Gerri, un poliziotto di origine rom con un passato misterioso. Interpretato da Giulio Beranek, Gerri è affiancato dalla viceispettrice Lea Coen, interpretata da Valentina Romani. La fiction è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore e diretta da Giuseppe Bonito. Ambientata in Puglia, la serie esplora casi intricati che si intrecciano con la vita personale del protagonista. Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming? Gerri replica su Rai Premium: orario e programmazione... 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Gerri replica ultima puntata su Rai Premium: quando rivedere le repliche della fiction con Giulio Beranek

Gerri, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: come finisce la serie con Giulio Beranek?; Gerri, la nuova serie crime di Rai 1: trama, cast e puntate; Gerri, la serie Rai con Valentina Romani: «La vera rivoluzione è concederci una seconda possibilità senza essere troppo severi con noi stessi; Come finisce Gerri su Rai 1, anticipazioni quarta e ultima puntata: trama episodio lunedì 26 maggio 2025.

Gerri, stasera l’ultima puntata: le anticipazioni - Questa sera su Rai 1 va in onda l'ultima puntata della serie crime che ha come protagonista l' ispettore di polizia di origine rom Gerri ... 🔗Lo riporta dire.it

Come finisce la serie “Gerri”? Stasera in tv l’ultima puntata della fiction con Giulio Beranek - L'ispettore di origine rom scopre così la verità sul suo passato. Ma deve anche affrontare un nuovo caso: con Lea indaga su un brutale femminicidio ... 🔗Riporta iodonna.it

Anticipazioni Gerri, ultima puntata 26 maggio 2025/ Resa dei conti con il proprio passato… - Anticipazioni Gerri, ultima puntata in onda oggi - 26 maggio 2025 - in prima serata su Rai Uno: uno snodo cruciale per la vita del ... 🔗Da ilsussidiario.net

