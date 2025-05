Gerri replica ultima puntata su Rai Premium | quando rivedere le repliche della fiction con Giulio Beranek

Non perdere l'ultima puntata di "Gerri"! La fiction, che ha catturato il pubblico con le indagini del misterioso ispettore Esposito, è ora disponibile su Rai Premium. Con la talentuosa coppia Giulio Beranek e Valentina Romani, questa serie non è solo un giallo avvincente, ma affronta anche temi di identità e integrazione, riflettendo un trend sempre più attuale. Scopri come il passato può influenzare il presente: sintonizzati e lasciati coinvolgere!

Gerri replica, quando rivedere la fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani. Gerri arriva su Rai 1. La serie segue le indagini dell'ispettore Gregorio Esposito, detto Gerri, un poliziotto di origine rom con un passato misterioso. Interpretato da Giulio Beranek, Gerri è affiancato dalla viceispettrice Lea Coen, interpretata da Valentina Romani. La fiction è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore e diretta da Giuseppe Bonito. Ambientata in Puglia, la serie esplora casi intricati che si intrecciano con la vita personale del protagonista. Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming? Gerri replica su Rai Premium: orario e programmazione.

Gerri replica ultima puntata su Rai Premium: quando rivedere le repliche della fiction con Giulio Beranek

Scopri tutto su "Gerri", la nuova fiction di Rai 1 che ha catturato il pubblico. Con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani, la serie segue le avventure dell'ispettore Gregorio Esposito, un poliziotto rom con un passato enigmatico.

