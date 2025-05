Genova i narcos nascondono la droga dell' Iran dentro i mattoni sequestrati 140 chili di eroina in porto

A Genova, un'operazione della polizia di frontiera ha portato al sequestro di 140 chili di eroina nascosti all'interno di mattoni, provenienti da dieci container giunti dal Medio Oriente. Il carico, destinato al mercato del Nord Europa, evidenzia il crescente traffico di droga orchestrato dai narcos iraniani, mettendo in luce le preoccupazioni sulla sicurezza e il contrabbando nella regione.

I laterizi si trovavano all'interno di dieci container arrivati in Liguria via mare dal Medio Oriente. Il carico era destinato al mercato del Nord Europa Centoquaranta chili di eroina sono stati trovati e sequestrati durante un'operazione condotta dalla polizia di frontiera e dall'agenzia del...

