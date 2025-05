Genova Bucci apre a Salis col veto sulla decrescita felice Ma così l’economia resta obesa

L'ex sindaco di Genova, Marco Bucci, critica l'idea della "decrescita felice" e si dichiara pronto a collaborare con Silvia Salis, ma solo a condizione che questa non proponga misure che possano ostacolare l'economia. La sua posizione riflette un pregiudizio ideologico che rischia di mantenere l'economia ligure in uno stato di stagnazione, nonostante la recente sconfitta della destra alle elezioni locali.

Commentando la batosta elettorale della destra nella mia Genova, l’ex sindaco Bucci, ora al posto di Toti al vertice regionale, si dice pronto a collaborare con Silvia Salis a patto che non proponga la decrescita felice, dimostrandosi vittima (mi riferisco a Bucci) di pregiudizi ideologici non da poco. Eppure avrebbe dovuto capire che i governi di sinistra non dicono no a tutto e, anche, che realizzano. Il compito di ricostruire il Ponte di Genova gli fu affidato da un ministro dei Trasporti del Movimento 5 Stelle. Mentre con Toti la giunta regionale ha perseguito una crescita infelice. Bucci, comunque, non è il solo a chiedere la crescita: la chiedono tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova, Bucci apre a Salis col veto sulla decrescita felice. Ma così l’economia resta obesa

